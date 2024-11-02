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Задержан подозреваемый

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2024
Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске
2 ноября, 12:15
Появилось видео задержания омича, подозреваемого в убийстве бывшей жены
21 сентября, 08:19
Цифра вырастет. Следком сообщил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье
23 марта, 08:44
Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня
7 марта, 13:50
Знал, на что идет. В Тюмени полицейские задержали омского афериста
19-летний подозреваемый нашел объявление о работе в интернете и понимал, что присоединяется к мошенникам.
1 марта, 14:12
2023
Смертельный удар. Суд накажет омичку, которая в нетрезвом виде убила сожителя
Расследованием всех деталей и обстоятельств произошедшего занимается СУ СК России по Омской области.
8 сентября 2023, 11:32
Без сожаления. Омич убил своего брата из-за личной неприязни
В квартире по адресу ул. Омская найдено тело 53-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело.
2 августа 2023, 14:08
В Омской области пьяный мужчина угнал машину у односельчанина и врезался в дерево
В Крутинском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки.
1 августа 2023, 11:14
2022
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и краже
При нем была найдена затычка. Пока полиция проводит проверку.
27 сентября 2022, 13:57

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