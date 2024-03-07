Опасные пятачки. В Омской области вспыхнул очаг смертельной инфекции

Оно предполагает запрет на въезд в село посторонних лиц, а также вывоз/ввоз восприимчивых к инфекции животных. Также пока нельзя заниматься вакцинацией животных, даже если процедура предназначена для защиты от других заболеваний. Кроме того, в селе остаются заготовки и корма, с которыми предположительно могли контактировать больные свиньи. Еще на месте возникновения очага пастереллеза остается инвентарь. К слову, его зарегистрировали на личном подсобном хозяйстве. Жителям села также запрещено выгуливать животных.