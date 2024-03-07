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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

иллюстрация

Опасные пятачки. В Омской области вспыхнул очаг смертельной инфекции

7 марта 2024, 13:14
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области вспыхнул очаг смертельной инфекции, которой болеют свиньи

На территории населенного пункта ввели карантин, но не уточняется на какое конкретно время.

Стало известно о появлении в Омской области опасного заболевания. Его зарегистрировали на территории Большереченского района. Речь идет о пастереллезе.

Это смертельная инфекция обнаружена у свиней в селе Красный Яр. Как сообщается на сайте правовой информации, там объявили карантин. Пока непонятно, сколько будет действовать ограничение.

Оно предполагает запрет на въезд в село посторонних лиц, а также вывоз/ввоз восприимчивых к инфекции животных. Также пока нельзя заниматься вакцинацией животных, даже если процедура предназначена для защиты от других заболеваний. Кроме того, в селе остаются заготовки и корма, с которыми предположительно могли контактировать больные свиньи. Еще на месте возникновения очага пастереллеза остается инвентарь. К слову, его зарегистрировали на личном подсобном хозяйстве. Жителям села также запрещено выгуливать животных.

Объясним природу пастереллеза. Зараженного, как правило, лихорадит, происходит интоксикация, воспаляется кожа и подкожная клетчатка. В охваченном организме запускаются серьезные процессы такие как артриты и остеомиелиты. Болезнь может быть действительно опасна, ведь в 40% случаях инфицированный умирает.

Согласно информации из открытых интернет-источников, заболевание может передаваться от животного к человеку. Последние вспышки пастереллеза на территории региона фиксировали достаточно давно — в 2015–2017 годах.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Карантин#Инфекция#Новости#Алина Ясинская#Заболевание
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