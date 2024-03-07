Под арестом. Двух «борцов с коррупцией» из Омска подозревают в убийстве в 2000-х

Вчера, 6 марта, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 5 мая 2024 года, двух силовиков Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна, руководивших в разные годы омским управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в убийстве, которое было совершено группой лиц из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).