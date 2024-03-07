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Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

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Под арестом. Двух «борцов с коррупцией» из Омска подозревают в убийстве в 2000-х

7 марта 2024, 02:23
Фото: 1MI
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Высокопоставленных полицейских из Омска арестовали в Москве за «давнее» убийство

Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу полковников полиции Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна.

Городу55 стали известны новые подробности задержания в Москве экс-начальника антикоррупционного отдела омского УМВД Александра Карасева.

Вчера, 6 марта, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 5 мая 2024 года, двух силовиков Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна, руководивших в разные годы омским управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в убийстве, которое было совершено группой лиц из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации источника Города55, убийство было совершено в Омске в 2000-е годы. Другие детали преступления пока не разглашаются. Дело ведет центральный аппарат Следкома России.

Напомним, что Александр Карасев возглавлял омское управление безопасности и противодействия коррупции до 2017 года. Когда он перевелся в Москву, на этом посту его сменил Рафаэль Карагезян.

Бывшего начальника антикоррупционного отдела омского УМВД арестовали в Москве
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