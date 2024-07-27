gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Оповещение

Выбрать дату
2024
Проблемы памятников, реконструкция сирен и несчастный случай с ребенком. Омск сегодня
27 июля, 13:33
Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня
7 марта, 13:50
Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях
Постановление с распоряжением о введении в эксплуатацию опубликовали на сайте мэрии.
11 февраля, 07:09
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
30 января, 04:43
2023
Стало известно, почему учебную сирену было слышно не во всем Омске
Систему оповещения планируют усовершенствовать.
5 октября 2023, 02:40
Военная тревога. В Омске появится система оповещения об угрозе военного конфликта
Проект постановления подписал мэр города Сергей Шелест.
22 февраля 2023, 07:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика