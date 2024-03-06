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Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

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Updated Сегодня, 03:52

иллюстрация

Омич отсудил у ХК «Авангард» деньги за несуществующее место на G-Drive Арене

6 марта 2024, 03:50
Фото: Город55
иллюстрация
Клуб «Авангард» в общей сложности выплатил 30 тысяч рублей.

Омич обратился в суд с заявлением, утверждая, что приобрел билеты на хоккейный матч между командами «Авангард» и «АК Барс», который состоялся 5 апреля 2023 года. Но, придя на игру, обнаружил, что место, указанное в билетах, отсутствует.

Во время поиска свободных мест он и его супруга пропустили начало и первый период матча. Он обратился в компанию с претензией, и ему вернули деньги за билеты. Однако омич утверждает, что это ухудшило его настроение и причинило моральный вред.

Рассмотрев доводы и доказательства иска, районный суд признал, что мужчина как потребитель действительно пострадал от некачественной услуги.

Районный суд обязал клуб «Авангард» выплатить моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей и штраф — 10 тысяч рублей. Судебная коллегия оставила без изменения решение Куйбышевского райсуда.

Покупка билета на спектакль обернулась для омича потерей денег
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