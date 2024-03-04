Числились в штате. Компания из Омска попалась на выплатах фейковым сотрудникам

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Омская транспортная прокуратура установила фиктивное трудоустройство двух сотрудников в одну из образовательных организаций транспортного профиля. С 2018 по 2022 год они числились в штате, но не работали и получали зарплату.
Общая сумма незаконной выплаты превысила 700 тысяч рублей, деньги переводились на счета частных лиц. Стоит уточнить, что прокуратура так и не объявила название учреждения.
Материалы проверки были переданы в следственные органы. В результате было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).