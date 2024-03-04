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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

иллюстрация

Числились в штате. Компания из Омска попалась на выплатах фейковым сотрудникам

4 марта 2024, 03:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске выплатили более 700 тысяч рублей зарплаты фиктивным сотрудникам

За 4 года фейковым работникам перечислили свыше 700 тысяч рублей.

Омская транспортная прокуратура установила фиктивное трудоустройство двух сотрудников в одну из образовательных организаций транспортного профиля. С 2018 по 2022 год они числились в штате, но не работали и получали зарплату.

Общая сумма незаконной выплаты превысила 700 тысяч рублей, деньги переводились на счета частных лиц. Стоит уточнить, что прокуратура так и не объявила название учреждения.

Материалы проверки были переданы в следственные органы. В результате было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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