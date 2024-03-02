Покупка билета на спектакль обернулась для омича потерей денег

Не получив сведений о билетах, мужчина обратился в техподдержку сайта. Там ему предложили заполнить форму на возврат средств. Однако после того, как он снова ввел данные своей банковской карты, у него списали ту же сумму. После чего расстроенный омич обратился в полицию. По данному случаю заведено уголовное дело — полицейские ищут преступников.