Покупка билета на спектакль обернулась для омича потерей денег

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
С начала года телефонные мошенники обманули 822 жителя Омска. Только за прошедшую неделю зафиксировали 74 случая. Общий ущерб уже превысил 180,1 миллионов рублей. Эти данные были предоставлены прокуратурой Омской области.
Так, 29 февраля 32-летний омич познакомился в соцсетях с девушкой. Во время переписки собеседница предложила мужчине посетить спектакль и купить ей билет. Она послала ему фишинговую ссылку на мнимый сайт театра, где омич заказал билет и ввел данные своей банковской карты, с которой моментально списались 5980 рублей.
Не получив сведений о билетах, мужчина обратился в техподдержку сайта. Там ему предложили заполнить форму на возврат средств. Однако после того, как он снова ввел данные своей банковской карты, у него списали ту же сумму. После чего расстроенный омич обратился в полицию. По данному случаю заведено уголовное дело — полицейские ищут преступников.