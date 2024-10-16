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Ревность

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2024
Эксклюзив. В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника
16 октября, 09:40
Хотел найти «киллера». Омич попытался организовать убийство жены из-за ревности
В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы.
14 октября, 06:45
Добил ножом, оставив детей без матери. Омича, жестоко убившего жену, отправили в СИЗО
23 сентября, 07:10
Приревновал. Сельчанка из Омской области попала в больницу из-за рукоприкладства мужа
8 сентября, 05:33
Напился и приревновал. В Омской области мужчина убил соперника-собутыльника
8 августа, 08:18
Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет
21 мая, 07:47
Ударил около 140 раз. Омич, забивший свою супругу до смерти, получил 9 лет «строгача»
10 апреля, 06:10
11 лет особого режима. В Омской области осудили мужчину, убившего знакомого топором
Его вину доказали на судебном заседании — в мужчине взыграла ревность.
4 апреля, 07:46
Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.
5 марта, 07:51
Била и скандалила. Житель Омской области рассказал, почему убил жену
Житель Тары, убивший свою жену топором, на суде попытался оправдать свой поступок.
29 января, 06:02
2023
Общее дело. Омичка, попросившая брата взять на себя вину за убийство, получила срок
Мужчина решил помочь сестре, которая заколола возлюбленного ножом.
20 декабря 2023, 05:42
Разрубил лопатой и пошел к гадалке. В Таре будут судить мужчину, убившего жену
Пара воспитывала двух несовершеннолетних детей, которые теперь остались без попечения родителей.
29 ноября 2023, 07:59
Соперник поражен. В Омской области мужчина из ревности забил собутыльника колуном
Следователи осмотрели место происшествия и задержали подозреваемого.
13 ноября 2023, 10:02
Омскому «Мимино» ужесточили наказание за убийство маршрутчика на почве ревности
31 августа 2023, 07:22
Сказала, что уходит к другому. Ревнивый омич зарезал сожительницу
На допросе подозреваемый во всем сознался.
11 июля 2023, 08:53
В Омской области супруг забил жену на почве ревности до смерти
30 марта 2023, 12:09
2022
Ревность довела до больницы. Омич вылил кипяток на голову своего друга
34-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.
8 декабря 2022, 08:44
Ревность заставила омича взяться за нож и отвертку, чтобы отстоять свою любовь
Молодой человек скончался на месте от полученных травм.
6 октября 2022, 07:50

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