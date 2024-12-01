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Исилькуль

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2024
Финал эпопеи? Глава Омской области назвал срок ввода в эксплуатацию школы в Исилькуле
1 декабря, 07:57
Экс-подрядчик школы-долгостроя в Омской области задолжал больше 58 млн рублей
15 сентября, 07:35
Нет требуемого опыта. Торги по достройке проблемной школы в Исилькуле не состоялись
15 марта, 04:47
Рецидивист из Омской области дважды выстрелил в своего собутыльника из-за ревности
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи, побои и незаконный оборот наркотиков.
5 марта, 07:51
Цена выросла. Застройщику проблемной школы в Исилькуле готовы заплатить 590 миллионов
2 марта, 06:58
2023
Курение в постели убило 58-летнюю жительницу Омской области
Из-за вредной привычки загорелся дом, где жила женщина.
27 ноября 2023, 13:07
Избили и забрали телефон. В Омской области двое мужчин ограбили подростка
Злоумышленников задержали по горячим следам. Теперь им грозит до 7 лет колонии.
25 ноября 2023, 06:53
Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
Фигурантов уголовного дела планируют отправить в СИЗО на время следствия.
3 ноября 2023, 04:04
Смерть ребенка в колодце, нападение собак, ухудшение погоды. Воскресный Омск
8 октября 2023, 14:00
Важно. Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 2-летней омички
Александру Бастрыкину представят доклад о ходе дела.
8 октября 2023, 12:15
Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
8 октября 2023, 09:27
Появилось видео с места гибели 2-летней девочки в Омской области
На месте сейчас работают следователи.
8 октября 2023, 03:41
Возбуждено уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки в колодце в Омской области
Следователи ведут допросы, назначено судмедэкспертиза.
8 октября 2023, 03:34
Срочно. В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце
Ребенок умер за пять дней до своего дня рождения.
8 октября 2023, 03:03
В Исилькуле Омской области возник дефицит топлива на АЗС
20 сентября 2023, 07:18
Тотальный контроль. В Омске появился штаб по проблемным стройкам
Первое заседание прошло 16 сентября.
17 сентября 2023, 03:22
С отставанием в два месяца. В Омской области рискуют не сдать вовремя новую школу
Из-за срыва сроков строительства в отношении подрядной организации проводят претензионную работу.
3 июня 2023, 09:22
«Их тысячи». Омичи рассказали о массовом заморе рыбы
Очевидцы сняли шокирующие кадры.
30 апреля 2023, 10:18
«Мы ждем вас». Как омичи отреагировали на назначение Виталия Хоценко
2 апреля 2023, 13:54
Бульвар в Исилькуле благоустроит омская фирма, работающая с массой нарушений
22 марта 2023, 07:42

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