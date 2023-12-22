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В Омске сотрудники Росгвардии спасли косулю, застрявшую в заборе

Застряла между прутьями. Омские росгвардейцы спасли косулю

22 декабря 2023, 06:20
Фото: Управление Росгвардии по Омской области

В Омске сотрудники Росгвардии спасли косулю, застрявшую в заборе

Животное осмотрели, после чего отпустили в лес.

Омские росгвардейцы спасли косулю в Кировском округе. Животное застряло между металлическими прутьями в заборе.

«Росгвардейцы увидели попавшее в беду животное. Оценив обстановку, сотрудники вневедомственной охраны приняли решение помочь несчастному зверю выбраться из плена. Росгвардейцы аккуратно вызволили косулю, не причинив ей вреда», — рассказали в ведомстве.

Косулю осмотрели, после чего отпустили в лес.

Ранее Город55 рассказывал, что в приюте «Омские хвостики» спасли двух косуль с тяжелыми травмами.

Животные бегают в ужасе по городу. В омском приюте рассказали, как спасают косуль
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#Общество#Видео#Омск#Росгвардия#Проверка#Животные#Спасение#Забор#Косуля#Евгений Игишев
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