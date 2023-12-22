Застряла между прутьями. Омские росгвардейцы спасли косулю

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Омские росгвардейцы спасли косулю в Кировском округе. Животное застряло между металлическими прутьями в заборе.
«Росгвардейцы увидели попавшее в беду животное. Оценив обстановку, сотрудники вневедомственной охраны приняли решение помочь несчастному зверю выбраться из плена. Росгвардейцы аккуратно вызволили косулю, не причинив ей вреда», — рассказали в ведомстве.
Косулю осмотрели, после чего отпустили в лес.
Ранее Город55 рассказывал, что в приюте «Омские хвостики» спасли двух косуль с тяжелыми травмами.