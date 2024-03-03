Грех было не забить: форвард «Авангарда» Николишин — о победной шайбе в ворота «Лады»

Нападающий омского «Авангарда» Иван Николишин рассказал Городу55, как команде удалось вытащить второй матч с «Ладой». По ходу встречи «ястребы» проигрывали 0:2, но в третьем периоде омичи смогли сравнять счет, а в овертайме Николишин отправил победную шайбу в ворота тольяттинцев.