Грех было не забить: форвард «Авангарда» Николишин — о победной шайбе в ворота «Лады»

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Нападающий омского «Авангарда» Иван Николишин рассказал Городу55, как команде удалось вытащить второй матч с «Ладой». По ходу встречи «ястребы» проигрывали 0:2, но в третьем периоде омичи смогли сравнять счет, а в овертайме Николишин отправил победную шайбу в ворота тольяттинцев.
«На эмоциях сказалось, что мы два гола забили в третьем периоде. В овертайме эмоции не утихли, и поэтому пытались быстрей продолжить. Здорово расположились в зоне, потом Жафяров мне отдал пас. Грех было не забить», — рассказал Иван.
Форвард добавил, что ко второй игре соперник подошел более собранным. Напомним, первую встречу «ястребы» выиграли со счетом 5:1.
«Они здорово играли в обороне и в атаке много хлопот доставили. Их тоже можно понять. Они были прижаты к стенке, им надо было сегодня побеждать. Мы знали, что будет тяжелая игра. Прошлый матч не вспоминали. Хотелось бы, конечно, в основное время выиграть», — добавил Николишин.
По итогу двух домашних матчей, «ястребы» ведут в серии со счетом 2:0. Команды отправляются в Тольятти. Игры пройдут 5 и 7 марта.