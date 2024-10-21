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Тольятти

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2024
Мясо с «призрачного» производства: омский Роспотребнадзор сообщил об опасной подделке
В результате недавних проверок Роспотребнадзора в Самарской области было выявлено производство фальсифицированного мяса.
21 октября, 10:31
Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»
Девушка продолжит делиться успехами в своих соцсетях.
7 октября, 05:55
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27
Грех было не забить: форвард «Авангарда» Николишин — о победной шайбе в ворота «Лады»
Омичи после второго периода проигрывали 0:2, но в третьей двадцатиминутке смогли сравнять счет и перевести встречу в овертайм.
3 марта, 15:58
Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
У омичей шайбы забросили Сергей Бойков, Николай Прохоркин, Рид Буше, Иван Игумнов, Михаил Гуляев.
1 марта, 15:57
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Ладе»: « На выезде не получается»
Михаил Кравец, как и в прошлом мачте, считает, но нужно лучше играть второй период.
20 октября 2023, 20:43

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