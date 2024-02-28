Омский депимущества проиграл в кассации «Миру масла»

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск «Мира масла». Апелляционная жалоба депимущества была отклонена, но в кассации дело направили на новое рассмотрение (в сентябре 2022 года). Арбитражный суд Новосибирской области (по месту прописки «Мира масла») на этот раз частично удовлетворил иск чиновников, обязав «Мир масла» заплатить 8,28 млн рублей и пеню в 15 млн. В апелляции суммы уменьшились до 3,7 и 4,1 млн рублей. Тогда депимущества пошел в кассацию в третий раз.