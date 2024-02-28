Омский депимущества проиграл в кассации «Миру масла»

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по кассационной жалобе департамента имущественных отношений администрации Омска. Речь идет о тяжбе департамента с ООО «Мир масла» из-за муниципального земельного участка. Чиновники через суд потребовали от «Мира масла» долг по аренде и пеню в общей сложности на 14 млн рублей, а тот вчинил ответный иск на возвращение переплаты 12,15 млн.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск «Мира масла». Апелляционная жалоба депимущества была отклонена, но в кассации дело направили на новое рассмотрение (в сентябре 2022 года). Арбитражный суд Новосибирской области (по месту прописки «Мира масла») на этот раз частично удовлетворил иск чиновников, обязав «Мир масла» заплатить 8,28 млн рублей и пеню в 15 млн. В апелляции суммы уменьшились до 3,7 и 4,1 млн рублей. Тогда депимущества пошел в кассацию в третий раз.
— Кадастровая стоимость земельного участка подлежит применению в расчете с 01.01.2020, поскольку соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка подано обществом в суд в 2020 году, — заявили чиновники в суде. — Применение ретроспективно явно заниженной кадастровой стоимости к правоотношениям, возникшим намного ранее пересмотра, невозможно; в суд апелляционной инстанции обществом представлен расчет задолженности за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 с указанием арендной платы в размере 482 139 руб. 42 коп., однако за указанный период сумма начислений ежемесячных арендных платежей составляла 964 278 руб. 82 коп.
Суд с этим не согласился. Согласно одному из постановлений на данную тему, для расчета арендной платы кадастровая стоимость используется с 1 января того года, в котором было подано заявление о пересмотре, а значит, «Мир масла» должен платить скорее 482 тысячи в месяц, чем 964.
В итоге решение апелляционной инстанции устояло в кассации. Теперь у депимущества остается теоретическая возможность пойти в Верховный суд.