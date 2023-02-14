Омский депимущества добился пересмотра дела о земельном участке на Енисейской

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поставил точку в судебной тяжбе между департаментом имущественных отношений омской мэрии и ООО «Мир масла». Эта история началась еще в 2021 году, когда департамент подал иск о взыскании платы за использование земельного участка с кадастровым номером 55:36:140 103:3994, расположенного у пересечения улицы 70 лет Октября с Енисейской в Кировском округе Омска.
Этот участок площадью почти полтора гектара «Мир масла» взял в аренду в 2015 году, чтобы построить там торговый центр. В 2018 году он попытался продлить договор, чтобы закончить строительство, но администрация в этом отказала, сославшись на «нецелевое использование». «Мир масла» пошел в суд, и апелляционная инстанция постановила, что мэрия обязана сдать землю в аренду еще на три года. Соответствующий договор был заключен в августе 2021 года.
Теперь сторонам понадобилось урегулировать финансовые вопросы. Претензии возникли и у тех, и у других: чиновники решили, что «Мир масла» задолжал муниципалитету 7,7 млн рублей за использование земли без договора в 2018–2021 годах, а руководство компании уверено, что упустило из-за мэрии выгоду на 3,7 млн (оно не смогло заключить договор с субарендатором, ИП Соловьевым). Были поданы соответствующие иски. Суд первой инстанции удовлетворил требования «Мира масла», департамент подал апелляцию и добился изменений в этой части: отклоненными оказались требования обеих сторон.
Однако депимущества не согласился и с этим. Он пошел в кассацию, чтобы взыскать плату за использование участка.
— С позиции департамента судами не учтено, — говорится в судебных документах, — что общество фактически осуществляло использование спорного земельного участка, на котором эксплуатировались принадлежащие обществу на праве собственности и введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества.
Эти объекты — торговый комплекс и еще несколько павильонов, большинство из которых введено в эксплуатацию. В них расположен ряд магазинов.
В кассационном суде констатировали, что по истечении договора арендатор обязан вернуть имущество владельцу и заплатить за его использование, если вернул не сразу.
— Прекращение договора аренды само по себе не влечет прекращение
обязательства по внесению арендной платы, — говорится в решении, — поэтому требования о взыскании арендной платы за фактическое пользование имуществом вытекают из договорных отношений.
В итоге решение об отклонении иска депимущества было отменено, дело направляется на новое рассмотрение в первичную инстанцию. У омских чиновников появился шанс отсудить у «Мира масла» 7 миллионов.