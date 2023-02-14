Омский депимущества добился пересмотра дела о земельном участке на Енисейской

Этот участок площадью почти полтора гектара «Мир масла» взял в аренду в 2015 году, чтобы построить там торговый центр. В 2018 году он попытался продлить договор, чтобы закончить строительство, но администрация в этом отказала, сославшись на «нецелевое использование». «Мир масла» пошел в суд, и апелляционная инстанция постановила, что мэрия обязана сдать землю в аренду еще на три года. Соответствующий договор был заключен в августе 2021 года.