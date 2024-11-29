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Перевозчики

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Ноябрь
Жители Амура-2 жалуются на транспорт. Как проблему решают в омском дептрансе
29 ноября, 09:34
Октябрь
Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов
4 октября, 05:26
Август
В Омске отменят шесть автобусных маршрутов
15 августа, 05:23
Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства
14 августа, 09:42
Июль
В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут
Речь идет об автобусе, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Предыдущий перевозчик не захотел продолжать работать на маршруте.
31 июля, 07:57
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Июнь
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
30 июня, 05:52
Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня
26 июня, 14:00
Апрель
«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках
24 апреля, 03:51
Готовьтесь раскошеливаться. В Омске подорожает проезд сразу на 39 частных маршрутах
23 апреля, 07:31
По 1,5 млн за машину. В Омске выставили на продажу еще три муниципальных «Луидора»
15 апреля, 12:32
Март
Исполнители те же. В Омской области в 127 млн обойдется организация паромных переправ
22 марта, 05:01
В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП
К выбору организации подходят серьезно, к кандидатам есть высокие требования.
20 марта, 08:15
От муки из тараканов до управления транспортом. «Сколково» ищет проекты от омичей
Фонд «Сколково» проводит конкурс стартапов. Одним из проектов стала мука из тараканов, которую уже используют для экспериментов.
19 марта, 11:59
Из Поднебесья. В Омске на маршрут № 89 поставили китайский автобус
Ответственный за это направление дал комментарий и сказал, что оценивать работу импортного транспорта пока рано.
19 марта, 09:43
Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута
16 марта, 10:13
Февраль
Спасала питомца. Молодую омичку и ее пса, погибших под поездом, кремировали в Москве
Девушка с супругом и животным ждали прибытия поезда, когда в какой-то момент собака вырвалась и побежала на пути.
17 февраля, 06:15
Без сюрпризов. Омский перевозчик за 19,5 млн выкупил старые муниципальные маршрутки
16 февраля, 11:03
Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
4 февраля, 09:25
Январь
«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко
10 января, 09:20

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