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Перевозки

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2024
Автобусы против маршруток: как транспортная реформа перевернула жизнь омичей
5 декабря, 06:00
В Омске отменят шесть автобусных маршрутов
15 августа, 05:23
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня
26 июня, 14:00
Средняя предлагаемая зарплата в Омске за год выросла на треть
10 июня, 06:22
Исполнители те же. В Омской области в 127 млн обойдется организация паромных переправ
22 марта, 05:01
Время — деньги. Тарификация такси в Омске кардинально изменится
4 февраля, 09:25
Без Караганды. Из Омска в феврале отменят еще один автобусный рейс в Казахстан
Перевозчик сам попросил отменить данный маршрут, но не уточняется, когда его вернут.
2 февраля, 11:01
Переиграли. Перевозкой больных на вертолетах для омской больницы займутся питерцы
18 января, 05:05
2023
Количество вакансий выросло на треть. Каких специалистов ищут омские работодатели
5 декабря 2023, 02:19
Количество вакансий за год выросло на треть. Каких специалистов не хватает в Омске
В настоящее время 29% от общего объема вакансий — это предложения для рабочего персонала.
13 ноября 2023, 03:17
До 45 тысяч рублей. В Омске выросла средняя предлагаемая зарплата
27 октября 2023, 03:10
Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
13 сентября 2023, 11:45
Хитрость удалась. К прежней схеме движения вернется еще одна омская маршрутка
23 августа 2023, 10:50
Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар
Росавиация пока не дала одобрения на организацию международного маршрута.
19 мая 2023, 05:28
Суровые школьные будни. Омские дети ходили больше четырех километров на занятия
Детям приходилось преодолевать внушительное расстояние, чтобы попасть на уроки.
17 апреля 2023, 04:49
Конь уехал с ногами всадника. От омского «ТЮЗа» увезли «Дон Кихота»
Скульптуре отпилили верхнюю часть туловища. «Дон Кихота» собираются привести к единому стилю с «Санчо Панса» и вернуть на место.
14 марта 2023, 11:14
2022
Александр Бурков объяснил, почему приход Wildberries принесет успех региону
Глава Омской области рассказал, что Омск развивается как логистический хаб.
8 сентября 2022, 01:46

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