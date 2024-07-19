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Частный перевозчик

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2024
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Спасала питомца. Молодую омичку и ее пса, погибших под поездом, кремировали в Москве
Девушка с супругом и животным ждали прибытия поезда, когда в какой-то момент собака вырвалась и побежала на пути.
17 февраля, 06:15
«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко
10 января, 09:20
2023
Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей
5 октября 2023, 09:03
Омичам рассказали, как планируют решить проблему с транспортом в Светлом
29 августа 2023, 13:39
Частный перевозчик в Омске высадил ребенка на мороз и привлек внимание прокуратуры
20 февраля 2023, 12:08
Частные перевозчики Омска собирались поднять стоимость проезда до 40 рублей
Стоимость на некоторых омских маршрутах в итоге подняли до 33 рублей, но это не сможет окупить траты частных перевозчиков.
17 февраля 2023, 09:33
В Омске двоих детей зажали в маршрутке. Водитель отказался подождать
Несмотря на просьбы, водитель омской маршрутки решил не ждать, пока толпа пассажиров выпустит детей. Брату и сестре пришлось выбираться на следующей остановке и возвращаться пешком по морозу.
10 января 2023, 07:36

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