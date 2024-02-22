Всего один автобус. В Омске нашли перевозчика для нового маршрута до «Меги»

Posted Сегодня, 07:00
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В Омске нашли перевозчика для нового маршрута №105, сообщают «NGS.RU». Омский Минтранс уже заключил сделку с частным предпринимателем Сергеем Таровским. К слову, начальная стоимость контракта превысила полмиллиона рублей.
Теперь, согласно документации, бизнесмен будет осуществлять перевозки по этому маршруту с 1 марта по 30 апреля.
Напомним, что новый маршрут свяжет деревню Верхний Карбуш с «Мегой». Автобус проследует через Ребровку, поселок Магистральный, деревню Зеленое поле, СТ Нефтехимик и Сады. На маршруте №105 будут действовать регулируемые тарифы. С его расписанием можно ознакомиться здесь.