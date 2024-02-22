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Всего один автобус. В Омске нашли перевозчика для нового маршрута до «Меги»

22 февраля 2024, 07:00
Фото: Город55
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Омский дептранс нашел перевозчика на новый 105-й автобус

Длина маршрута — 29,5 километров.

В Омске нашли перевозчика для нового маршрута №105, сообщают «NGS.RU». Омский Минтранс уже заключил сделку с частным предпринимателем Сергеем Таровским. К слову, начальная стоимость контракта превысила полмиллиона рублей.

Теперь, согласно документации, бизнесмен будет осуществлять перевозки по этому маршруту с 1 марта по 30 апреля.

Напомним, что новый маршрут свяжет деревню Верхний Карбуш с «Мегой». Автобус проследует через Ребровку, поселок Магистральный, деревню Зеленое поле, СТ Нефтехимик и Сады. На маршруте №105 будут действовать регулируемые тарифы. С его расписанием можно ознакомиться здесь.

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#Омск#Омская область#Контракт#Новости#Маршрутка#Ксения Карагодина
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