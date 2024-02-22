Всего один автобус. В Омске нашли перевозчика для нового маршрута до «Меги»

Напомним, что новый маршрут свяжет деревню Верхний Карбуш с «Мегой». Автобус проследует через Ребровку, поселок Магистральный, деревню Зеленое поле, СТ Нефтехимик и Сады. На маршруте №105 будут действовать регулируемые тарифы. С его расписанием можно ознакомиться здесь.