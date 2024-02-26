Дмитрий Коган ушел с поста директора «Омскинвестстроя»

Стоит отметить, что Дмитрий Коган занимал должность директора «Омскинвестстроя» еще и в 2011 году, в течение всего 27 дней. В списке предыдущих учредителей значится Илья Дмитриевич Коган, в 2011 году владевший всем уставным капиталом. Сейчас Дмитрий Коган остается директором строительных компаний «Тарские колокола», «Воскресный парк» и «Специализированный застройщик „Европейский“», причем во втором и третьем случае он принадлежит к числу учредителей.