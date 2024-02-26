Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Омская предпринимательница Ольга Колоколова лично возглавила одну из своих фирм

Дмитрий Коган ушел с поста директора «Омскинвестстроя»

26 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI

Омская предпринимательница Ольга Колоколова лично возглавила одну из своих фирм

Компания специализируется на аренде и лизинге.

В обществе с ограниченной ответственностью «Омскинвестстрой», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, сменилось руководство. Пост директора заняла Ольга Колоколова, которой принадлежит весь уставный капитал фирмы. Она сменила Дмитрия Когана, руководившего компанией 8 с половиной лет (с лета 2015 года).

«Омскинвестстрой» специализируется на «аренде и лизинге транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки». 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) компания пережила с убытками в 313 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Дмитрий Коган занимал должность директора «Омскинвестстроя» еще и в 2011 году, в течение всего 27 дней. В списке предыдущих учредителей значится Илья Дмитриевич Коган, в 2011 году владевший всем уставным капиталом. Сейчас Дмитрий Коган остается директором строительных компаний «Тарские колокола», «Воскресный парк» и «Специализированный застройщик „Европейский“», причем во втором и третьем случае он принадлежит к числу учредителей.

Лариса Знаменских и Дмитрий Коган учредили в Омске новую строительную компанию
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Дмитрий Коган
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
Сегодня, 04:09
Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 06:17
Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки
Сегодня, 04:20
Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета
Сегодня, 06:48
Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели
Вчера, 11:36
Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока
Сегодня, 04:39