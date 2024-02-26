Дмитрий Коган ушел с поста директора «Омскинвестстроя»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В обществе с ограниченной ответственностью «Омскинвестстрой», прописанном в Омске на проспекте Карла Маркса, сменилось руководство. Пост директора заняла Ольга Колоколова, которой принадлежит весь уставный капитал фирмы. Она сменила Дмитрия Когана, руководившего компанией 8 с половиной лет (с лета 2015 года).
«Омскинвестстрой» специализируется на «аренде и лизинге транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки». 2022 год (последний год, за который есть открытые данные) компания пережила с убытками в 313 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Дмитрий Коган занимал должность директора «Омскинвестстроя» еще и в 2011 году, в течение всего 27 дней. В списке предыдущих учредителей значится Илья Дмитриевич Коган, в 2011 году владевший всем уставным капиталом. Сейчас Дмитрий Коган остается директором строительных компаний «Тарские колокола», «Воскресный парк» и «Специализированный застройщик „Европейский“», причем во втором и третьем случае он принадлежит к числу учредителей.