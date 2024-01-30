Лариса Знаменских и Дмитрий Коган учредили в Омске новую строительную компанию

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В Омске 29 января было зарегистрировано новое общество с ограниченной ответственностью — «Специализированный застройщик „Европейский“». Место его прописки — торговый комплекс «Пять звезд» на улице Карла Либкнехта, специализация — строительство жилых и нежилых зданий.
Уставный капитал новой компании разделен напополам между Ларисой Знаменских и Дмитрием Коганом. Знаменских известна в первую очередь как один из учредителей и экс-директор фирмы «Сладонеж». Сейчас она владеет торговым комплексом «На Лобкова» и четвертью УК строительной компании «Тарские колокола». Директором последней фирмы является Дмитрий Коган, владеющий к тому же долями в компаниях «Воскресный парк» и «Стройплощадка».