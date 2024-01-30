Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Лариса Знаменских и Дмитрий Коган учредили в Омске новую строительную компанию

Лариса Знаменских и Дмитрий Коган учредили в Омске новую строительную компанию

30 января 2024, 06:43
Фото: 1MI

Лариса Знаменских и Дмитрий Коган учредили в Омске новую строительную компанию

Уставный капитал застройщика «Европейский» поделен напополам.

В Омске 29 января было зарегистрировано новое общество с ограниченной ответственностью — «Специализированный застройщик „Европейский“». Место его прописки — торговый комплекс «Пять звезд» на улице Карла Либкнехта, специализация — строительство жилых и нежилых зданий.

Уставный капитал новой компании разделен напополам между Ларисой Знаменских и Дмитрием Коганом. Знаменских известна в первую очередь как один из учредителей и экс-директор фирмы «Сладонеж». Сейчас она владеет торговым комплексом «На Лобкова» и четвертью УК строительной компании «Тарские колокола». Директором последней фирмы является Дмитрий Коган, владеющий к тому же долями в компаниях «Воскресный парк» и «Стройплощадка».

Лариса Знаменских начала ликвидацию одной из своих фирм
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Строители#Николай Эйхвальд#Дмитрий Коган#Лариса Знаменских#Новая фирма
Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Сегодня, 06:09
Дмитрий Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш»
Сегодня, 04:45
В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить
Сегодня, 08:59
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Сегодня, 07:49
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
Сегодня, 07:45
Омичам объяснили, что делать, если «Горгаз» требует заключить договор на обслуживание
Сегодня, 04:43