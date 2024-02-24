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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

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Свадьба перед камерами, демонтаж долгостроя и ужасная вонь. Омск в субботу

24 февраля 2024, 13:23
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Пара из Омска выиграла миллион, сыграв свадьбу на популярном телеканале

26-летняя Айгуль и 29-летний Мухамед из Омска победили в шоу «Четыре свадьбы» (16+) на канале «Пятница!». За победу омичи получили главный приз — 1 миллион на свадебное путешествие. На свадьбу, фишкой которой стал казахский колорит, пара потратили 900 тысяч рублей. Гостей угощали традиционным блюдом из конины, а началось торжество с особенного обряда знакомства невесты с родителями жениха (беташар).

Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте
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Новость №2. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут к апрелю

На стройплощадке многоквартирного дома на 70 лет Октября возобновилась активная работа. Подрядчик — компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна — сейчас занимается демонтажными работами (аварийное здание разберут до основания и затем построят заново). Демонтаж дома, строить который начали еще в 2005 году, рассчитывают завершить до конца марта.

Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать
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Новость №3. Омичи с ночи жаловались на невыносимый запах гари и жженой резины

Огромное количество жалоб оставили горожане в паблике «Проект ДЫШИ! Омск». Неприятный запах гари беспокоил омичей, проживающих в самых разных уголках города: Лукашевича, Дианова, Завертяева, Ленина, 10 лет Октября, Магистральная, Кирова и др. Из-за вони у омичей появилась тошнота, кашель и головокружение. Запах, по словам омичей, проникал в квартиры даже через закрытые окна. В региональном минприроды, кстати, сообщили, что в Омской области до 8 утра 24 февраля была в 1,16 раза превышена предельно допустимая концентрация частиц РМ 2,5.

Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари
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