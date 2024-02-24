Свадьба перед камерами, демонтаж долгостроя и ужасная вонь. Омск в субботу

Огромное количество жалоб оставили горожане в паблике «Проект ДЫШИ! Омск». Неприятный запах гари беспокоил омичей, проживающих в самых разных уголках города: Лукашевича, Дианова, Завертяева, Ленина, 10 лет Октября, Магистральная, Кирова и др. Из-за вони у омичей появилась тошнота, кашель и головокружение. Запах, по словам омичей, проникал в квартиры даже через закрытые окна. В региональном минприроды, кстати, сообщили, что в Омской области до 8 утра 24 февраля была в 1,16 раза превышена предельно допустимая концентрация частиц РМ 2,5.