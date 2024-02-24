Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари

С ночи в паблике «Проект ДЫШИ! Омск» появляются многочисленные жалобы от горожан на химическую вонь. Неприятный запах гари беспокоит омичей, проживающих в самых разных уголках города: Лукашевича, Дианова, Завертяева, Ленина, 10 лет Октября, Магистральная, Кирова и др.