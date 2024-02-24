Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Иллюстрация

Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари

24 февраля 2024, 12:47
Фото: Город55
Иллюстрация

Омичи массово задыхаются от невыносимого запаха гари и жженой резины

Неприятный запах, по словам жителей Омска, проникает в квартиру даже при закрытых окнах.

С ночи в паблике «Проект ДЫШИ! Омск» появляются многочисленные жалобы от горожан на химическую вонь. Неприятный запах гари беспокоит омичей, проживающих в самых разных уголках города: Лукашевича, Дианова, Завертяева, Ленина, 10 лет Октября, Магистральная, Кирова и др.

«Было очень плохо. Тошнота, кашель, кружилась голова, уснули под утро. Просто ад. Ленина, 10 лет Октября, Романенко. По всему городу вчера был смог и невыносимый запах химозы», — написала омичка Анастасия.
«Вчера шла по улице примерно в 10 вечера, запах как будто жженой резины, просто ужас. Бежала бегом домой лишь бы не дышать этим», — пожаловалась Анна.
«С воздухом ужасно даже в квартире, тянет через закрытые окна. На улицу выйти невозможно, в квартире не спрятаться. Что же за нелюди, которые творят такое», — высказалась Светлана.

По словам еще одной омички Галины, улица 15-я Рабочая ночью была похожа на газовую камеру. Свои жалобы омичи отправляли в экомониторинг.

Добавим, что по данным регионального минприроды, до 8 утра 24 февраля в Омской области наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации частиц РМ 2,5 в 1,16 раза.

В Омске при крепких морозах ввели режим «черного неба»
Узнать подробнее
#Общество#Экология#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Загрязнение#Вонь#Запах#Черное небо#Юлия Истомина
Подпишитесь
Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать
Сегодня, 04:20
Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины
Сегодня, 07:43
Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки
Сегодня, 09:25
Омская область попросит у федералов 27 млрд рублей на строительство Северного обхода
Сегодня, 11:14
Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте
Сегодня, 03:39