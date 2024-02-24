Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
С ночи в паблике «Проект ДЫШИ! Омск» появляются многочисленные жалобы от горожан на химическую вонь. Неприятный запах гари беспокоит омичей, проживающих в самых разных уголках города: Лукашевича, Дианова, Завертяева, Ленина, 10 лет Октября, Магистральная, Кирова и др.
«Было очень плохо. Тошнота, кашель, кружилась голова, уснули под утро. Просто ад. Ленина, 10 лет Октября, Романенко. По всему городу вчера был смог и невыносимый запах химозы», — написала омичка Анастасия.
«Вчера шла по улице примерно в 10 вечера, запах как будто жженой резины, просто ужас. Бежала бегом домой лишь бы не дышать этим», — пожаловалась Анна.
«С воздухом ужасно даже в квартире, тянет через закрытые окна. На улицу выйти невозможно, в квартире не спрятаться. Что же за нелюди, которые творят такое», — высказалась Светлана.
По словам еще одной омички Галины, улица 15-я Рабочая ночью была похожа на газовую камеру. Свои жалобы омичи отправляли в экомониторинг.
Добавим, что по данным регионального минприроды, до 8 утра 24 февраля в Омской области наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации частиц РМ 2,5 в 1,16 раза.