Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Омске возобновилась активная работа на стройплощадке жилого долгостроя на улице 70 лет Октября. Проблемный дом, напомним, начинала возводить еще в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых. В итоге все застопорилось на моменте, когда здание было готово на 25%.
В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома стоимостью 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой», занимающаяся строительством и ремонтом дорог. Фирма принадлежит Карену Мартояну.
Сейчас подрядчик занимается демонтажем аварийного долгостроя. На стройплощадке работает техника, а рабочие убирают снег с верхних этажей.
«Здание будут демонтировать вплоть до фундамента, потому что экспертиза показала, что конструкции находятся в аварийном состоянии. 18 лет бесхозно все это стояло: дождями пропитываемое и ветрами обдуваемое», — сообщили Городу55 в омском минстрое.
Демонтажные работы, как стало известно Городу55, рассчитывают завершить до конца марта. После этого подрядчик приступит к возведению дома по проекту.
Напомним, что изначально здание хотели разобрать только до 4 этажа, однако после дополнительно проведенной экспертизы стало понятно, что уже имеющиеся конструкции небезопасно использовать. В жилом доме, достроить который нужно за один год, квартиры получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.