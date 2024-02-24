Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать

В Омске возобновилась активная работа на стройплощадке жилого долгостроя на улице 70 лет Октября. Проблемный дом, напомним, начинала возводить еще в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых. В итоге все застопорилось на моменте, когда здание было готово на 25%.