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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

Стройка на 70 лет Октября оживилась

Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать

24 февраля 2024, 04:20
Фото: Город55
Стройка на 70 лет Октября оживилась

Проблемный омский дом на Поворотной рассчитывают полностью разобрать к апрелю

Контракт на завершение строительства 17-этажного дома на 70 лет Октября получила компания «Арт РемСтрой».

В Омске возобновилась активная работа на стройплощадке жилого долгостроя на улице 70 лет Октября. Проблемный дом, напомним, начинала возводить еще в 2005 году «Домостроительная компания „Конто“» Алексея и Федора Коношановых. В итоге все застопорилось на моменте, когда здание было готово на 25%.

В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома стоимостью 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой», занимающаяся строительством и ремонтом дорог. Фирма принадлежит Карену Мартояну.

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13 февраля — рабочие обследуют здание
Фото: Город55

Сейчас подрядчик занимается демонтажем аварийного долгостроя. На стройплощадке работает техника, а рабочие убирают снег с верхних этажей.

«Здание будут демонтировать вплоть до фундамента, потому что экспертиза показала, что конструкции находятся в аварийном состоянии. 18 лет бесхозно все это стояло: дождями пропитываемое и ветрами обдуваемое», — сообщили Городу55 в омском минстрое.

Демонтажные работы, как стало известно Городу55, рассчитывают завершить до конца марта. После этого подрядчик приступит к возведению дома по проекту.

Напомним, что изначально здание хотели разобрать только до 4 этажа, однако после дополнительно проведенной экспертизы стало понятно, что уже имеющиеся конструкции небезопасно использовать. В жилом доме, достроить который нужно за один год, квартиры получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий.

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Госзакупки#Дольщики#Многоквартирный дом#Демонтаж#Новости#Юлия Истомина
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