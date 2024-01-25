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Лестницы и пандусы омской больницы почистили ото льда только из-за прокуратуры

Так и надо. Прокуратура заставила убрать лед с лестниц и пандусов омской больницы

25 января 2024, 09:58
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Лестницы и пандусы омской больницы почистили ото льда только из-за прокуратуры

Медучреждению внесли представление, после чего территорию привели в порядок.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о проверке в Исилькульском районе. Сотрудников надзорного ведомства привлекла центральная районная больница.

Лестницы и пандусы, которые предназначены для пациентов поликлиники, оказались покрыты снегом и льдом. Прокуратура представила соответствующие снимки.

Разумеется, обледеневшие лестницы и пандусы представляли угрозу для посетителей медучреждения. Это осложняло проход всем пациентам, в том числе у которых есть инвалидность.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

По всей видимости, руководство учреждения вовремя не проконтролировало работу сотрудника, который отвечает за уборку территории больницы. Поскольку никакие меры для решения этой проблемы не предпринимались работниками поликлиники самостоятельно, пришлось вмешаться прокуратуре.

Представители ведомства внесли представление в адрес БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница». Только тогда лестницы и пандусы очистили от снега.

Отметим, что в конце рабочей недели на территории региона ожидается сильное потепление. Вместе с тем ночью возможны все также достаточно низкие температуры.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Больница#Уборка снега#Новости#Представление#Лед#Районная больница#Алина Ясинская
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