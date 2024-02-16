Налоговики решили ликвидировать омский «Монтаж-Ресурс»

Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Ресурс», зарегистрированное в Омске на улице Химиков, в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Из официального сообщения следует, что причиной тому стало признание части сведений о «Монтаж-Ресурсе» недостоверными.