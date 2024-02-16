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Налоговики решили ликвидировать омский «Монтаж-Ресурс»

Налоговики решили ликвидировать омский «Монтаж-Ресурс»

16 февраля 2024, 05:57
Фото: 1MI

Налоговики решили ликвидировать омский «Монтаж-Ресурс»

В ЕГРЮЛ нашли недостоверные данные об этой фирме.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Ресурс», зарегистрированное в Омске на улице Химиков, в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Из официального сообщения следует, что причиной тому стало признание части сведений о «Монтаж-Ресурсе» недостоверными.

Специализация компании — «Вспомогательная деятельность, связанная с перевозками». Основным бенефициаром «Монтаж-Ресурса» является Михаил Кузьменко (ему принадлежат 89,98% уставного капитала), его компаньонами являются Александр Мецлер (5,84%) и Игорь Брицкий (4,18%). Руководит фирмой Александр Чердаков.

Отметим, что недостоверными признаны сведения о Мецлере как учредителе «Монтаж-Ресурса». В прошлом этот бизнесмен владел долями в фирмах «Нефтепроммотнаж-2000» и «Феррум», которые давно являются недействующими.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Александр Мецлер
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