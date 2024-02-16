Налоговики решили ликвидировать омский «Монтаж-Ресурс»

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Ресурс», зарегистрированное в Омске на улице Химиков, в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Из официального сообщения следует, что причиной тому стало признание части сведений о «Монтаж-Ресурсе» недостоверными.
Специализация компании — «Вспомогательная деятельность, связанная с перевозками». Основным бенефициаром «Монтаж-Ресурса» является Михаил Кузьменко (ему принадлежат 89,98% уставного капитала), его компаньонами являются Александр Мецлер (5,84%) и Игорь Брицкий (4,18%). Руководит фирмой Александр Чердаков.
Отметим, что недостоверными признаны сведения о Мецлере как учредителе «Монтаж-Ресурса». В прошлом этот бизнесмен владел долями в фирмах «Нефтепроммотнаж-2000» и «Феррум», которые давно являются недействующими.