Старейшую книготорговую фирму Омска все-таки ликвидировали

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Акционерное общество «Омский книготорговый дом» официально прекратило свое существование. Город55 писал о том, что 11 января руководство компании направило соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу. Вчера, 12 февраля, стало известно, что просьба учредителей удовлетворена.
В официальном сообщении фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по решению учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами».
Напомним: «Омский книготорговый дом» являлся старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе 2023 года этот бизнес купил Игорь Бабиков, позже еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидацию.