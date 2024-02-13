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Published Сегодня, 05:30

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Старейшую книготорговую фирму Омска все-таки ликвидировали

Старейшую книготорговую фирму Омска все-таки ликвидировали

13 февраля 2024, 05:30
Фото: 1MI

Старейшую книготорговую фирму Омска все-таки ликвидировали

«Омский книготорговый дом» еще в прошлом году переехал в Курган.

Акционерное общество «Омский книготорговый дом» официально прекратило свое существование. Город55 писал о том, что 11 января руководство компании направило соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу. Вчера, 12 февраля, стало известно, что просьба учредителей удовлетворена.

В официальном сообщении фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией по решению учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами».

Напомним: «Омский книготорговый дом» являлся старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе 2023 года этот бизнес купил Игорь Бабиков, позже еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидацию.

Старейшая книготорговая компания Омска снова подала заявление о ликвидации
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Омский книготорговый дом
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