Старейшую книготорговую фирму Омска все-таки ликвидировали

Напомним: «Омский книготорговый дом» являлся старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе 2023 года этот бизнес купил Игорь Бабиков, позже еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидацию.