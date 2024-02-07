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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Вечером и ночью после сильной метели Омск будут убирать 162 единицы спецтехники

215 дорог до утра. Вечером и ночью после сильной метели Омск будут убирать 162 машины

7 февраля 2024, 14:07
Фото: Администрация города Омска

Вечером и ночью после сильной метели Омск будут убирать 162 единицы спецтехники

Об оперативном начале работ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Спецтехника вышла на улицы города буквально несколько минут назад, в 20:00. Вечером и ночью машины будут бороться с последствиями мощного снегопада, который замел дороги и тротуары. На эти цели направлено 162 единицы техники.

По сообщению мэрии, до утра планируется расчистить 215 городских дорог. А завтра этим займутся более 200 уборщиков и работников служб озеленения. Также продолжается устранение ледяного наката в разных районах Омска.

Напомним, что сегодня из-за метели магистрали областного центра погрязли в пробках. Заторы наблюдались не только в центре города, но и в отдаленных районах.

Осадки и плохая видимость. Из-за мощной метели омские дороги сковали пробки
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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Новости#Вывоз снега#Снегопады#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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