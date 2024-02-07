215 дорог до утра. Вечером и ночью после сильной метели Омск будут убирать 162 машины

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Спецтехника вышла на улицы города буквально несколько минут назад, в 20:00. Вечером и ночью машины будут бороться с последствиями мощного снегопада, который замел дороги и тротуары. На эти цели направлено 162 единицы техники.
По сообщению мэрии, до утра планируется расчистить 215 городских дорог. А завтра этим займутся более 200 уборщиков и работников служб озеленения. Также продолжается устранение ледяного наката в разных районах Омска.
Напомним, что сегодня из-за метели магистрали областного центра погрязли в пробках. Заторы наблюдались не только в центре города, но и в отдаленных районах.