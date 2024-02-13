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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Омский «Авангард» сегодня на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым»

Соседи по таблице. Омский «Авангард» в выездном матче встретится с «Салаватом»

13 февраля 2024, 04:03
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» сегодня на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым»

В нынешней «регулярке» команды проведут четвертый матч.

Сегодня, 13 февраля, омский «Авангард» встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 61 игру и набрала 86 очков. От лидера Востока, магнитогорского «Металлурга», омичей отделяет одно очко.

«Салават» занимает третью позицию в рейтинге Конференции. Уфимцы также отыграли 61 игру, в их активе сейчас 83 очка.

Соперники провели в чемпионатах 161 матч. «Авангард» побеждал 73 раза, «Салават Юлаев» — 71. 17 игр завершились вничью. Шайбы 436 — 446. В нынешнем сезоне-2023/2024 команды встречались три раза. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:0, 1:3, 2:4.

Напомни, что в прошлой игре «Авангард» в сибирском дерби разгромил гостей из Новосибирска со счетом 7:2.

Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Матч#Уфа#Очки#Игра#Салават Юлаев#Евгений Игишев#Металлург
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