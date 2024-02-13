Соседи по таблице. Омский «Авангард» в выездном матче встретится с «Салаватом»

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:05
Сегодня, 13 февраля, омский «Авангард» встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 61 игру и набрала 86 очков. От лидера Востока, магнитогорского «Металлурга», омичей отделяет одно очко.
«Салават» занимает третью позицию в рейтинге Конференции. Уфимцы также отыграли 61 игру, в их активе сейчас 83 очка.
Соперники провели в чемпионатах 161 матч. «Авангард» побеждал 73 раза, «Салават Юлаев» — 71. 17 игр завершились вничью. Шайбы 436 — 446. В нынешнем сезоне-2023/2024 команды встречались три раза. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:0, 1:3, 2:4.
Напомни, что в прошлой игре «Авангард» в сибирском дерби разгромил гостей из Новосибирска со счетом 7:2.