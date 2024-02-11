Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2

Сибирское дерби началось с гола гостей. Уже на третьей минуте матча новосибирцы вышли вперед. Шайбу в ворота Ильи Проскурякова отправил Михаил Назаров. «Ястребы», в попытке отыграться, создали несколько опасных моментов. Однако счет удалось сравнять только на 16 минуте. Хоккеист «Сибири» получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, а нападающий «ястребов» Владимир Ткачев забросил шайбу в ворота Антона Красоткина. На первый перерыв команды отправились с цифрами 1:1 на табло.