Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
«Авангард» сегодня, 11 февраля, на домашнем льду разгромил новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:2.
Сибирское дерби началось с гола гостей. Уже на третьей минуте матча новосибирцы вышли вперед. Шайбу в ворота Ильи Проскурякова отправил Михаил Назаров. «Ястребы», в попытке отыграться, создали несколько опасных моментов. Однако счет удалось сравнять только на 16 минуте. Хоккеист «Сибири» получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, а нападающий «ястребов» Владимир Ткачев забросил шайбу в ворота Антона Красоткина. На первый перерыв команды отправились с цифрами 1:1 на табло.
Второй период «ястребы» начали в большинстве, однако сразу же пропустили — 1:2. Гостей вывел вперед нападающий Артем Михеев. Тут же игрок «Сибири» Никита Шашков поехал на скамейку штрафников за подножку. «Ястребы» вновь реализовали большинство, Владимир Ткачев с передачи Дамира Шарипзянова оформил дубль. На 27 минуте матча «Авангард» вышел вперед. Отличился Иван Николишин, ассистентами выступили Рейнгардт и Шарипзянов.
В середине второго периода нападающий «Сибири» Тейлор Бек заработал два малых штрафа и 10-минутный дисциплинарный штраф. Удаление стало роковым для гостей. Сначала Валентин Пьянов укрепил преимущество — 4:2. Еще через минуту Райан Спунер заколотил пятую в ворота Красоткина. Тренер «Сибири» принял решение заменить голкипера, на лед вышел Антон Худобин. Под конец второй двадцатиминутки нападающий «ястребов» Николай Прохоркин огорчил гостей — 6:2.
В третьем периоде игра успокоилась. «Ястребов» счет более чем устраивал, а атаки «Сибири» успехом не увенчались. На 52 минуте Илья Рейнгардт забил 7-ю шайбу, окончательно похоронив все шансы гостей. Болельщики на трибунах запустили победную «волну». Счет в матче больше не менялся — 7:2.
Статистика матча:
«Авангард» отправляется на выезд. Следующий матч пройдет в Уфе во вторник, 13 февраля с «Салаватом Юлаевым».