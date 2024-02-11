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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Омский «Авангард» разгромил «Сибирь» со счетом 7:2

Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2

11 февраля 2024, 15:53
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» разгромил «Сибирь» со счетом 7:2

Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.

«Авангард» сегодня, 11 февраля, на домашнем льду разгромил новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:2.

Сибирское дерби началось с гола гостей. Уже на третьей минуте матча новосибирцы вышли вперед. Шайбу в ворота Ильи Проскурякова отправил Михаил Назаров. «Ястребы», в попытке отыграться, создали несколько опасных моментов. Однако счет удалось сравнять только на 16 минуте. Хоккеист «Сибири» получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, а нападающий «ястребов» Владимир Ткачев забросил шайбу в ворота Антона Красоткина. На первый перерыв команды отправились с цифрами 1:1 на табло.

Фото: ХК Авангард

Второй период «ястребы» начали в большинстве, однако сразу же пропустили — 1:2. Гостей вывел вперед нападающий Артем Михеев. Тут же игрок «Сибири» Никита Шашков поехал на скамейку штрафников за подножку. «Ястребы» вновь реализовали большинство, Владимир Ткачев с передачи Дамира Шарипзянова оформил дубль. На 27 минуте матча «Авангард» вышел вперед. Отличился Иван Николишин, ассистентами выступили Рейнгардт и Шарипзянов.

Фото: ХК Авангард

В середине второго периода нападающий «Сибири» Тейлор Бек заработал два малых штрафа и 10-минутный дисциплинарный штраф. Удаление стало роковым для гостей. Сначала Валентин Пьянов укрепил преимущество — 4:2. Еще через минуту Райан Спунер заколотил пятую в ворота Красоткина. Тренер «Сибири» принял решение заменить голкипера, на лед вышел Антон Худобин. Под конец второй двадцатиминутки нападающий «ястребов» Николай Прохоркин огорчил гостей — 6:2.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде игра успокоилась. «Ястребов» счет более чем устраивал, а атаки «Сибири» успехом не увенчались. На 52 минуте Илья Рейнгардт забил 7-ю шайбу, окончательно похоронив все шансы гостей. Болельщики на трибунах запустили победную «волну». Счет в матче больше не менялся — 7:2.

Статистика матча:

  • Броски: 61-50;
  • Броски в створ: 31-27;
  • Голы: 7-2;
  • Вбрасывания: 24-26;
  • Блокированные броски: 14-17;
  • Силовые приемы: 22-29;
  • Отборы: 3-8;
  • Потери: 13-5;
  • Перехваты: 8-9;
  • Время в атаке: 13:10–12:28;
  • Штраф: 2-22

«Авангард» отправляется на выезд. Следующий матч пройдет в Уфе во вторник, 13 февраля с «Салаватом Юлаевым».

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