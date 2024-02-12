Владелец крупной омской компании «Аминобио» оставил пост директора

«Аминобио» специализируется на оптовой торговле, ее оборот за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысил 1,2 млрд рубдей. Лященко является единственным учредителем компании. В прошлом он был связан (в качестве директора или бенефициара) с фирмами «Сибвет», «Юнион», «Сервер», «Биограта». Все эти юрлица на данный момент ликвидированы.