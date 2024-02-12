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Владелец крупной омской компании «Аминобио» оставил пост директора

Владелец крупной омской компании «Аминобио» оставил пост директора

12 февраля 2024, 06:54
Фото: 1MI

Владелец крупной омской компании «Аминобио» оставил пост директора

Константин Лященко назначил директором фирмы Александру Румако.

В обществе с ограниченной ответственностью «Аминобио», зарегистрированном в Омске на улице Орджоникидзе, сменилось руководство. Пост директора теперь занимает Александра Румако, сменившая в этом качестве Константина Лященко.

«Аминобио» специализируется на оптовой торговле, ее оборот за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысил 1,2 млрд рубдей. Лященко является единственным учредителем компании. В прошлом он был связан (в качестве директора или бенефициара) с фирмами «Сибвет», «Юнион», «Сервер», «Биограта». Все эти юрлица на данный момент ликвидированы.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Константин Лященко
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