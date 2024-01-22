Оксана Шевалье назначила нового директора в своей фирме

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В обществе с ограниченной ответственностью «Охана Маркет», прописанном в Омске на 26-й Линии», сменилось руководство. Последние 5 лет пост директора занимала Наталия Сватович, но теперь компанией руководит Сауле Луцик.
«Охана Маркет» специализируется на оптовой торговле одеждой и обувью. Сватович долгое время была единственным учредителем этой компании, но в 2019 году уступила 51% уставного капитала Оксане Шевалье, а в 2022 году отказалась и от оставшихся 49%. Теперь предпринимательница ушла еще и с поста руководителя.
Отметим, что доходы «Охана Маркета» за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысили полтора млрд рублей. Эта фирма делает Оксану Шевалье, ведущую также бизнес в Санкт-Петербурге, одной из богатейших предпринимательниц Омска.