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Оксана Шевалье назначила нового директора в своей фирме

Оксана Шевалье назначила нового директора в своей фирме

22 января 2024, 08:32
Фото: 1MI

Оксана Шевалье назначила нового директора в своей фирме

Теперь «Охана Маркетом» руководит Сауле Луцик.

В обществе с ограниченной ответственностью «Охана Маркет», прописанном в Омске на 26-й Линии», сменилось руководство. Последние 5 лет пост директора занимала Наталия Сватович, но теперь компанией руководит Сауле Луцик.

«Охана Маркет» специализируется на оптовой торговле одеждой и обувью. Сватович долгое время была единственным учредителем этой компании, но в 2019 году уступила 51% уставного капитала Оксане Шевалье, а в 2022 году отказалась и от оставшихся 49%. Теперь предпринимательница ушла еще и с поста руководителя.

Отметим, что доходы «Охана Маркета» за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысили полтора млрд рублей. Эта фирма делает Оксану Шевалье, ведущую также бизнес в Санкт-Петербурге, одной из богатейших предпринимательниц Омска.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Сауле Луцик#Оксана Шевалье
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