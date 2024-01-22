Оксана Шевалье назначила нового директора в своей фирме

«Охана Маркет» специализируется на оптовой торговле одеждой и обувью. Сватович долгое время была единственным учредителем этой компании, но в 2019 году уступила 51% уставного капитала Оксане Шевалье, а в 2022 году отказалась и от оставшихся 49%. Теперь предпринимательница ушла еще и с поста руководителя.