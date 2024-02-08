Ущерб больше чем на 2 млн рублей. Житель Омской области незаконно рубил лес

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Выяснилось, что в марте 2023 года мужчина без каких-либо разрешающих документов начал вырубку леса. Пострадали осины и березы. Общий объем срубленных насаждений составил 303,92 куб. м.
Главному управлению лесного хозяйства региона был причинен материальный ущерб — больше 2,3 млн рублей. Мужчина признал свою вину и все возместил. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также у него конфисковали бензопилу, с помощью которой он заготавливал древесину.
Ранее редакция Города55 писала, что бывшая чиновница заплатила штраф в два млн рублей за незаконную вырубку.