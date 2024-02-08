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Суд в Омской области вынес приговор жителю из-за незаконной рубки деревьев

Ущерб больше чем на 2 млн рублей. Житель Омской области незаконно рубил лес

8 февраля 2024, 03:10
Фото: 1MI

Суд в Омской области вынес приговор жителю из-за незаконной рубки деревьев

Как рассказали в прокуратуре Омской области, Тевризский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняют в том, что он нанес колоссальный ущерб лесному хозяйству региона.

Выяснилось, что в марте 2023 года мужчина без каких-либо разрешающих документов начал вырубку леса. Пострадали осины и березы. Общий объем срубленных насаждений составил 303,92 куб. м.

Главному управлению лесного хозяйства региона был причинен материальный ущерб — больше 2,3 млн рублей. Мужчина признал свою вину и все возместил. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также у него конфисковали бензопилу, с помощью которой он заготавливал древесину.

Ранее редакция Города55 писала, что бывшая чиновница заплатила штраф в два млн рублей за незаконную вырубку.

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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Нарушение#Ущерб#Анастасия Чернобаева#Разрешительные документы#Рубка леса
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