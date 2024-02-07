Предпринимательница оспорила права омского драмтеатра на его изображение

Отметим, что Юлия Остапюк зарегистрирована в Омске как индивидуальный предприниматель с основной специализацией «Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах». Кроме того, она является директором и единственным учредителем ООО «Федядичь», которое работает в ресторанной сфере.