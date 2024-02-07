Предпринимательница оспорила права омского драмтеатра на его изображение

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В судах разных инстанций с 2023 года идет тяжба между предпринимательницей Юлией Остапюк и Омским академическим театром драмы. Согласно судебным документам, Остапюк подала иск «о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 32-го класса „напитки безалкогольные; воды“». Спорный товарный знак — изображение здания Драмтеатра на улице Ленина.
Суд по интеллектуальным правам своим решением от 23 ноября 2023 года оставил иск без рассмотрения. Тогда Остапюк обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой. Теперь стало известно, что жалоба принята к рассмотрению.
Отметим, что Юлия Остапюк зарегистрирована в Омске как индивидуальный предприниматель с основной специализацией «Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах». Кроме того, она является директором и единственным учредителем ООО «Федядичь», которое работает в ресторанной сфере.
Остапюк принадлежат еще и 14% уставного капитала строительной компании «Лайт Саунд Системс-Инжиниринг», основным учредителем которой является Александр Муравицкий.