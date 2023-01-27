«Паинька» и «Рожки-единорожки»: у омских кондитеров появились новые товарные знаки

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Омская предпринимательница Юлия Шестакова закрепила за собой исключительное право использования двух товарных знаков — «Рожки-единорожки» и «Паинька». Заявка на эти знаки была подана 22 апреля 2022 года. Решение было принято в январе, но права Шестаковой теперь считаются вступившими в силу с 22 апреля на последующие 10 лет.
В обоих случаях предполагается, что товарный знак будет использоваться для маркировки сладостей — батончиков, вафель, фруктовых желейных изделий, конфет, пастилок, печенья, помадок, пралине, пряников, шоколада и др.
Юлия Шестакова — соосновательница и бывший гендиректор фабрики «Сладуница», а также учредитель ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке. Эти активы сделали ее одной из богатейших женщин Омска. В прошлогоднем рейтинге Города55 Шестакова занимала 4-е место в женском списке и 21-е — в общем.
«Паинька» и «Рожки-единорожки» теперь составят компанию «Минни-Уху», «Любимке», «Самому умному», «Шокорешке», «Шокофее», «Барбарискам для Лариски» и другим товарным знакам, которые Юлия Шестакова зарегистрировала прежде.