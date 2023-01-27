«Паинька» и «Рожки-единорожки»: у омских кондитеров появились новые товарные знаки

Омская предпринимательница Юлия Шестакова закрепила за собой исключительное право использования двух товарных знаков — «Рожки-единорожки» и «Паинька». Заявка на эти знаки была подана 22 апреля 2022 года. Решение было принято в январе, но права Шестаковой теперь считаются вступившими в силу с 22 апреля на последующие 10 лет.