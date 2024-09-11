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Драмтеатр

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Сентябрь
В Омске появится мемориальная доска с именем актрисы Елены Псаревой
11 сентября, 06:01
Июль
Театр против бизнеса. Омская «драма» отсудила у предпринимательницы 200 тысяч рублей
В Омске произошел очередной юридический конфликт из-за нарушения авторских прав. Объектом прений стало изображение театра на этикетках бутылок с водой.
29 июля, 05:53
Под общепит или офисы. Площади в омском драмтеатре хотят сдать в аренду на 8 лет
29 июля, 05:03
Июнь
«Месяц в деревне» обойдется омскому драмтеатру в миллион рублей с лишним
Коллектив готовится к постановке спектакля по пьесе Тургенева.
21 июня, 08:52
В Омске официально одобрят мемориальную доску с именем директора драмтеатра
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на пленарном заседании городского Совета.
10 июня, 12:08

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