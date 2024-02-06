Связующее звено. Омский учитель стала советником при минобразования региона

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Министр образования региона Иван Кротт рассказал, что в профильном ведомстве теперь официально есть советник на общественных началах.
Речь идет про учителя русского языка и литературы школы № 144. В телеграм-канале чиновник отметил, что Светлана Троян трудится в системе образования Омской области уже 12 лет.
У педагога немало заслуг, в том числе создание телеграм-канала для учеников. Вместе с детьми Светлана Троян в интересном формате создает контент, в основе которого лежит учебная программа. Так школьники лучше усваивать то, что проходят на занятиях.
Кстати, Светлана Троян регулярно участвует в различных конкурсах. В прошлом году учитель представила Омскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». Омский преподаватель смогла дойти до финального этапа.
Министр поздравил педагога со вступлением в новую должность. Кротт назвал Светлану Троян связующим звеном между минобразования и учителями в школах. Она, к слову, уже получила соответствующее удостоверение. Глава профильного ведомства пожелал удачи советнику и успехов.
Напомним, что мошенники стали активно использовать имя министра Омской области Ивана Кротта. Чиновник просит быть бдительнее своих коллег, подчиненных и население. Злоумышленники создают фейковые аккаунты, дезинформируют людей и даже дают им какие-то задания.