Министр Иван Кротт предупредил омичей, что его именем пользуются мошенники

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Зампредседателя правительства Омской области и региональный министр образования рассказал об этом в своем телеграм-канале. Он предупредил омичей, что аферисты рассылают сообщения с ложной информацией от его имени, а также создают фейковые аккаунты и ведут переписку с коллегами, даже дают какие-то задания.
Министр сообщил, что не менял номер телефона и пользуется только им, а в социальных сетях имеет официальные аккаунты, которые сложно спутать с ненастоящими.
«Призываю быть бдительными и верить только официальным источникам и каналам. Если есть сомнения, лучше звоните мне!» — обратился к омичам Иван Кротт.
Напомним, что недавно полицейские раскрыли еще одно преступление дистанционных мошенников, в нем была замешана 15-летняя девочка. Так, в отдел УМВД обратилась пенсионерка из Тюкалинска. Она рассказала, что ей позвонила якобы ее дочь и попросила денег на решение юридических вопросов. Однако обман быстро раскрылся, настоящая дочь потерпевшей сообщила, что никакой аварии не было, но женщина уже успела перевести деньги аферистам. Найти виновных все же удалось, курьером, который забирал деньги, оказалась 15-летняя девочка.