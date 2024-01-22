Министр Иван Кротт предупредил омичей, что его именем пользуются мошенники

Напомним, что недавно полицейские раскрыли еще одно преступление дистанционных мошенников, в нем была замешана 15-летняя девочка. Так, в отдел УМВД обратилась пенсионерка из Тюкалинска. Она рассказала, что ей позвонила якобы ее дочь и попросила денег на решение юридических вопросов. Однако обман быстро раскрылся, настоящая дочь потерпевшей сообщила, что никакой аварии не было, но женщина уже успела перевести деньги аферистам. Найти виновных все же удалось, курьером, который забирал деньги, оказалась 15-летняя девочка.