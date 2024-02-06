Корпоративный университет ГК «Титан» подготовил 11 аппаратчиков для «Омского каучука»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:35
В Корпоративном университете ГК «Титан» успешно завершился курс профессиональной подготовки по программе «Аппаратчик полимеризации»: свидетельства о профессии «Аппаратчик полимеризации» с присвоением 4-го разряда получили 11 выпускников. Документы вручили директор департамента по управлению персоналом Елена Турушева и директор производственно-технического департамента ГК «Титан» Илья Кувайцев.
Во время курса, который длился в течение трех месяцев, студенты проходили интенсивное обучение по основам технологических процессов производства органических веществ, в частности производства полиизобутилена (ПИБ). Они получили как теоретические знания, так и практические навыки работы на современном оборудовании. Подготовка будущих аппаратчиков проводилась по специальной программе, разработанной для завода «Омский каучук».
Новоиспеченные аппаратчики будут работать на установке по производству полиизобутилена под руководством Сергея Елфимова, начальника участка производства ПИБ. Запустить новое производство планируется в 2024 году.
Корпоративный университет Группы компаний «Титан» продолжает активно развиваться. Благодаря этому сотрудники получают возможности для обучения и новых карьерных перспектив, что обеспечивает компании конкурентное преимущество на рынке. В ближайшем будущем планируются к запуску курсы профессиональной подготовки по программам «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» и «Электромонтер».