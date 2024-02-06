Корпоративный университет ГК «Титан» подготовил 11 аппаратчиков для «Омского каучука»

Во время курса, который длился в течение трех месяцев, студенты проходили интенсивное обучение по основам технологических процессов производства органических веществ, в частности производства полиизобутилена (ПИБ). Они получили как теоретические знания, так и практические навыки работы на современном оборудовании. Подготовка будущих аппаратчиков проводилась по специальной программе, разработанной для завода «Омский каучук».