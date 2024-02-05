Пагубное зелье. В Омске задержали женщину-наркокурьера

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Сотрудники правоохранительных органов досмотрели женщину и нашли у нее сверток с наркотиком — производным эфедрона (меткатинона). Масса запрещенного вещества составила 502 г. Это уже считается особо крупным размерам.
Выяснилось, что омичка работала наркокурьером. Она забирала «товар», фасовала и затем делала тайники-закладки. Задержанная уже имела судимость за аналогичное преступление.
Следователь возбудил уголовное дело, местную жительницу заключили под стражу.
Ранее редакция Города55 писала о том, что сотрудники полиции задержали женщину-наркокурьера, когда она ехала в такси. У нее был сверток с синтетическим наркотиком массой 100 гр.