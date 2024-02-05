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Омская полиция задержала с поличным наркокурьера

Пагубное зелье. В Омске задержали женщину-наркокурьера

5 февраля 2024, 05:50
Фото: 1MI

Омская полиция задержала с поличным наркокурьера

В пресс-службе полиции Омска рассказали, что в подъезде многоквартирного дома с поличным поймали 43-летнюю омичку.

Сотрудники правоохранительных органов досмотрели женщину и нашли у нее сверток с наркотиком — производным эфедрона (меткатинона). Масса запрещенного вещества составила 502 г. Это уже считается особо крупным размерам.

Выяснилось, что омичка работала наркокурьером. Она забирала «товар», фасовала и затем делала тайники-закладки. Задержанная уже имела судимость за аналогичное преступление.

Следователь возбудил уголовное дело, местную жительницу заключили под стражу.

Ранее редакция Города55 писала о том, что сотрудники полиции задержали женщину-наркокурьера, когда она ехала в такси. У нее был сверток с синтетическим наркотиком массой 100 гр.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Наркотики#Уголовное дело#Наркокурьер#Анастасия Чернобаева
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