Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

иллюстрация

Ехала в такси. В Омске наркоманка встретилась с полицией при попытке сбыть порошок

29 января 2024, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске наркоманка встретилась с полицией при попытке сбыть порошок

Женщина не только употребляла наркотики, но и торговала ими в кругу знакомых.

В региональном УМВД рассказали о задержании 37-летней омички. Как оказалось, она занималась распространением наркотиков. Ее остановили госавтоинспекторы на такси в селе Пушкино.

В кармане шубы у нее лежал сверток с синтетическим наркотиком объемом почти 100 граммов. Его бы хватило примерно на 300 доз. Оперативники выяснили, что женщина покупала вещество в даркнете оптом, фасовала и распространяла. Она передавала порошок среди близкого круга знакомых и также употребляла сама.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Омичке запретили выезжать из города на время следствия, добавили в пресс-службе полиции.

Ранее Город55 писал о компании иностранцев, которая занималась сбытом наркотиков. Один из них купил больше килограмма запрещенного вещества, после чего партнеры разделили товар по мешочкам и ждали, когда реализуют. Наркотики компания хранила там, где проживала. При попытке сделать закладки их задержали сотрудники транспортной полиции.

Опасный бизнес. В Омске иностранцы пытались сбыть более одного килограмма наркотиков
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Новости#Наркосбыт#УМВД Омской области#Алина Ясинская
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Вчера, 14:45
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
Вчера, 16:09
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Сегодня, 07:24
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вчера, 13:24