Ехала в такси. В Омске наркоманка встретилась с полицией при попытке сбыть порошок

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
В региональном УМВД рассказали о задержании 37-летней омички. Как оказалось, она занималась распространением наркотиков. Ее остановили госавтоинспекторы на такси в селе Пушкино.
В кармане шубы у нее лежал сверток с синтетическим наркотиком объемом почти 100 граммов. Его бы хватило примерно на 300 доз. Оперативники выяснили, что женщина покупала вещество в даркнете оптом, фасовала и распространяла. Она передавала порошок среди близкого круга знакомых и также употребляла сама.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Омичке запретили выезжать из города на время следствия, добавили в пресс-службе полиции.
Ранее Город55 писал о компании иностранцев, которая занималась сбытом наркотиков. Один из них купил больше килограмма запрещенного вещества, после чего партнеры разделили товар по мешочкам и ждали, когда реализуют. Наркотики компания хранила там, где проживала. При попытке сделать закладки их задержали сотрудники транспортной полиции.