Ехала в такси. В Омске наркоманка встретилась с полицией при попытке сбыть порошок

В кармане шубы у нее лежал сверток с синтетическим наркотиком объемом почти 100 граммов. Его бы хватило примерно на 300 доз. Оперативники выяснили, что женщина покупала вещество в даркнете оптом, фасовала и распространяла. Она передавала порошок среди близкого круга знакомых и также употребляла сама.