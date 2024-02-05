Началась проверка. В Омске с рельсов сошли два пустых вагона

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
По информации ведомства, ЧП на железной дороге случилось утром в понедельник, 5 февраля, около 4 часов утра по местному времени. На станции Московка в Ленинском округе проводились маневренные работы, и они пошли не по плану.
В результате инцидента с рельсов сошли два пустых вагона. Уточняется, что вагоны не опрокинулись, никаких изменений в расписании движения поездов не произошло. Пострадавших при сходе вагонов также нет.
Почему вагоны сошли с рельсов, предстоит выяснить прокурорам: ведомство объявило о начале проверки. Транспортная прокуратура выяснит, было ли соблюдено законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Ранее Город55 сообщал, что на станции Входная с грузового поезда сняли детей. Двое мальчиков попали на поезд на станции Московка и проехали через весь город, пока их не заметили сотрудники железной дороги.