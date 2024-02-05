Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В Омске сошли с рельсов два вагона

Началась проверка. В Омске с рельсов сошли два пустых вагона

5 февраля 2024, 04:32
Фото: 1MI

В Омске сошли с рельсов два вагона

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход никак не повлиял на расписание движения составов, но проверка все же началась.

По информации ведомства, ЧП на железной дороге случилось утром в понедельник, 5 февраля, около 4 часов утра по местному времени. На станции Московка в Ленинском округе проводились маневренные работы, и они пошли не по плану.

В результате инцидента с рельсов сошли два пустых вагона. Уточняется, что вагоны не опрокинулись, никаких изменений в расписании движения поездов не произошло. Пострадавших при сходе вагонов также нет.

Почему вагоны сошли с рельсов, предстоит выяснить прокурорам: ведомство объявило о начале проверки. Транспортная прокуратура выяснит, было ли соблюдено законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ранее Город55 сообщал, что на станции Входная с грузового поезда сняли детей. Двое мальчиков попали на поезд на станции Московка и проехали через весь город, пока их не заметили сотрудники железной дороги.

В Омске транспортная прокуратура выяснит, как дети попали в грузовой поезд
Узнать подробнее
#Омск#Прокуратура#Проверка#Рельсы#Железная дорога#Вагоны#Новости#Ольга Акамова#Безопасность движения#Маневренные работы
Подпишитесь
Продолжение громкого дела, пожары, взлет и падение «ястребов». Омск в уходящей неделе
Вчера, 11:43
«Тема федерального значения». Из Омска в Новосибирск планируют запустить «Ласточку»
Вчера, 04:12
Редкая мутация. В Омской области в прошлом году родился ребенок с неизвестным полом
Сегодня, 06:36
Зарплата до 52 тысяч. В омском минстрое открыли вакансии для старших специалистов
Сегодня, 05:36
Всему виной яд. Стала известна причина неадекватного поведения косуль в Омске
Вчера, 06:58
В отрыве от столицы. Известно, сколько банковских вкладов сделали омичи в начале года
Сегодня, 06:31