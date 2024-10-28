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Вагоны

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2024
В Омской области 54-летний мужчина погиб под вагоном на железнодорожной станции
Трагический инцидент произошел на станции Комбинатская 27 октября.
28 октября, 09:32
Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом
7 июля, 06:19
В Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов из-за размытой насыпи
27 июня, 02:56
Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов
О судьбе старых трамваев рассказал мэр города Сергей Шелест, после списания вагоны отправятся на утилизацию.
17 мая, 12:07
Срочно. Началась проверка. В Омске с рельсов сошли два пустых вагона
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход никак не повлиял на расписание движения составов, но проверка все же началась.
5 февраля, 04:32
2023
Билеты от 1950 рублей. В Омск приедет поезд Деда Мороза
8 ноября 2023, 04:56
В Омской области за сход 4 полувагонов ответят сотрудники ОАО «РЖД»
30 мая 2023, 02:22

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