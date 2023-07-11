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В Омске транспортная прокуратура выяснит, как дети попали в грузовой поезд

11 июля 2023, 08:19
Фото: Город55
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В данное время несовершеннолетним ничего не угрожает.

Омская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с малолетними детьми в грузовом поезде. Их нашли на станции «Входная» в одном из вагонов и сняли с товарняка.

Мальчики 2010 и 2018 года рождения ехали с другого конца города, с микрорайона Московка. В прокуратуре сообщили, что жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает.

«Будет дана оценка соблюдения законодательства при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в пресс-центре надзорного ведомства.

Очевидцы, которые видели, как снимали детей с поезда, прислали в редакцию видеозапись. В спасательной операции участвовали несколько железнодорожников. Если бы мальчиков не заметили, то они уехали дальше, в сторону Петропавловска (Казахстан).

Чуть не уехали в Казахстан. В Омске сняли в грузового поезда двух малолетних детей
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#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Транспортная прокуратура#Грузовой поезд
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