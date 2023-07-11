В Омске транспортная прокуратура выяснит, как дети попали в грузовой поезд

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Омская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с малолетними детьми в грузовом поезде. Их нашли на станции «Входная» в одном из вагонов и сняли с товарняка.
Мальчики 2010 и 2018 года рождения ехали с другого конца города, с микрорайона Московка. В прокуратуре сообщили, что жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает.
«Будет дана оценка соблюдения законодательства при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — рассказали в пресс-центре надзорного ведомства.
Очевидцы, которые видели, как снимали детей с поезда, прислали в редакцию видеозапись. В спасательной операции участвовали несколько железнодорожников. Если бы мальчиков не заметили, то они уехали дальше, в сторону Петропавловска (Казахстан).