gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Безопасность движения

Выбрать дату
2024
«Отсутствие должного контроля»: омская КСП нашла ряд нарушений в УДХБ и депимущества
3 апреля, 09:02
Срочно. Началась проверка. В Омске с рельсов сошли два пустых вагона
Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сход никак не повлиял на расписание движения составов, но проверка все же началась.
5 февраля, 04:32
2023
Три омских железнодорожника предстали перед судом из-за схода вагонов с путей
Общий ущерб, нанесенный потерпевшей компании, составил больше 1 млн рублей.
25 сентября 2023, 07:08
Снег на дорогах. Омских водителей попросили ездить помедленнее
От осадков значительно выросло количество ДТП. Омичей попросили быть особенно внимательными, снижать скорость и помнить о безопасности.
9 марта 2023, 09:08
Таксист сломал ногу, а вчера там застрял «КамАЗ». Омичи жалуются на состояние дороги
4 марта 2023, 10:15
Омичам рассказали, как безопасно передвигаться по обледенелым улицам
Пожилых людей попросили без необходимости не выходить из дома.
4 марта 2023, 03:42
Омичам рассказали о причинах повторной уборки дорожного полотна
На самом деле дорожники не убирали «несуществующий» снег, а прометали дорогу перед обработкой антиобледенителями.
25 февраля 2023, 10:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика