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ДТП в Нефтяниках, новая «Подружка» и метель. Омск сегодня

ДТП в Нефтяниках, новая «Подружка» и метель. Омск сегодня

3 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омских Нефтяниках произошло ДТП с участием трех машин

Вчера, 2 февраля, на проспекте Мира столкнулись сразу три машины. В результате ДТП пострадали пассажиры одной из легковых машин — женщина и ребенок. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Омске в ДТП пострадали женщина с ребенком
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Новость №2. В Омске откроют магазин косметики, принадлежащей крупной российской компании

В ТЦ у парка 30-летия ВЛКСМ запланировано открытие магазина косметики и парфюмерии «Подружка». Владеет сетью крупная российская компания «Лэтуаль». Открытие должно состояться 23 марта.

Страшная сила. В Омске откроется еще один магазин косметики и парфюмерии
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Новость №3. В Омск придет потепление с сильными осадками

Уже завтра, 4 февраля, на город обрушатся осадки. Синоптики обещают метель и снежные заносы. На дорогах может быть гололедица. Омичей просят быть бдительными и осторожными.

Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре
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#ДТП#Снег#Омск#Косметика#Магазин#Метель#Потепление#Гололедица#Осадки#Компания#Открытие#Парфюмерия#Анастасия Чернобаева
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