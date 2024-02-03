ДТП в Нефтяниках, новая «Подружка» и метель. Омск сегодня

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Новость №1. В омских Нефтяниках произошло ДТП с участием трех машин
Вчера, 2 февраля, на проспекте Мира столкнулись сразу три машины. В результате ДТП пострадали пассажиры одной из легковых машин — женщина и ребенок. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Новость №2. В Омске откроют магазин косметики, принадлежащей крупной российской компании
В ТЦ у парка 30-летия ВЛКСМ запланировано открытие магазина косметики и парфюмерии «Подружка». Владеет сетью крупная российская компания «Лэтуаль». Открытие должно состояться 23 марта.
Новость №3. В Омск придет потепление с сильными осадками
Уже завтра, 4 февраля, на город обрушатся осадки. Синоптики обещают метель и снежные заносы. На дорогах может быть гололедица. Омичей просят быть бдительными и осторожными.