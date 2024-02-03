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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Омск придет потепление с сильными осадками

Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре

3 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Омск придет потепление с сильными осадками

По информации от Обь-Иртышского УГМС, завтра, 4 февраля, в регионе будет снег, метель, а порывы ветра достигнут 18 м/с.

В воскресенье автовладельцам рекомендуют быть особо бдительными и внимательными, так как на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Жителям Омской области напомнили о том, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Например, возможно возникновение пожаров в районах, где застройка частных домов, аварии на коммунальных системах, обрывы линий связи, ДТП. Несмотря на опасные погодные явления, столбик термометра покажет завтра, 4 февраля, от -1 до -7°.

Ранее редакция Города55 писала, что февраль в Омске будет аномально теплым, а месячный объем осадков составит около 18 мм.

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#Общество#ДТП#Погода#Снег#Омск#Омская область#Аварии#Метель#Гололедица#Ветер#Чрезвычайная ситуация#Анастасия Чернобаева
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