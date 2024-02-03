Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре

В воскресенье автовладельцам рекомендуют быть особо бдительными и внимательными, так как на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Жителям Омской области напомнили о том, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.