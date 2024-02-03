Снежные заносы и метель. Синоптики предупредили омичей об осадках и сильном ветре

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В воскресенье автовладельцам рекомендуют быть особо бдительными и внимательными, так как на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Жителям Омской области напомнили о том, что неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.
Например, возможно возникновение пожаров в районах, где застройка частных домов, аварии на коммунальных системах, обрывы линий связи, ДТП. Несмотря на опасные погодные явления, столбик термометра покажет завтра, 4 февраля, от -1 до -7°.
Ранее редакция Города55 писала, что февраль в Омске будет аномально теплым, а месячный объем осадков составит около 18 мм.