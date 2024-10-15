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Парфюмерия

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2024
Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
15 октября, 09:53
Косметика и подержанные авто. Банк России объяснил резкий рост цен в Омской области
2 марта, 03:41
ДТП в Нефтяниках, новая «Подружка» и метель. Омск сегодня
3 февраля, 14:00
Страшная сила. В Омске откроется еще один магазин косметики и парфюмерии
В ТЦ у Парка 30-летия ВЛКСМ откроется магазин декоративной и уходовой косметики «Подружка». Об этом узнало издание NGS55.
3 февраля, 08:15
2023
В Омске ищут мужчину на костылях, подозреваемого в краже парфюма
Инцидент произошел в магазине «Парфюм-Лидер» рядом с остановкой «КДЦ „Кристалл“».
21 сентября 2023, 06:38
В Омской области двое братьев воровали из магазинов духи и средства личной гигиены
Подозреваемых задержали. Жители Омской области «катались» по районам и обворовывали магазины.
27 марта 2023, 10:34

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