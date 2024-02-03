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В омских Нефтяниках произошло ДТП с участием трех машин

В Омске в ДТП пострадали женщина с ребенком

3 февраля 2024, 05:40
Фото: 1MI

В омских Нефтяниках произошло ДТП с участием трех машин

Три машины столкнулись на проспекте Мира, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Пострадал ребенок.

Авария произошла вчера, 2 февраля, в 20:35 часов. Известно, что водитель автомобиля Hyundai не успел вовремя затормозить и врезался в Subaru. Столкновение произошло на проспекте Мира, в районе строения №32.

После того, как автомобиль Hyundai врезался в одну машину, его отбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с Toyota.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Пассажиры Toyota, женщина 1990 года рождения и мальчика 2018 года рождения, получили травмы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее редакция Города55 писала об аварии в Омской области, в которой погиб пожилой мужчина. Легковая машина под его управлением врезалась в грузовой автомобиль.

Не дождался скорой. В жутком ДТП на омской трассе погиб 73-летний водитель
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#Происшествия#ДТП#Пострадавшие#Дети#Автомобили#Госавтоинспекция#Анастасия Чернобаева
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