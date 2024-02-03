В Омске в ДТП пострадали женщина с ребенком

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Авария произошла вчера, 2 февраля, в 20:35 часов. Известно, что водитель автомобиля Hyundai не успел вовремя затормозить и врезался в Subaru. Столкновение произошло на проспекте Мира, в районе строения №32.
После того, как автомобиль Hyundai врезался в одну машину, его отбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с Toyota.
Пассажиры Toyota, женщина 1990 года рождения и мальчика 2018 года рождения, получили травмы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее редакция Города55 писала об аварии в Омской области, в которой погиб пожилой мужчина. Легковая машина под его управлением врезалась в грузовой автомобиль.