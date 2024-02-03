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Updated Сегодня, 08:15

В Омске откроют магазин косметики, принадлежащей крупной российской компании

Страшная сила. В Омске откроется еще один магазин косметики и парфюмерии

3 февраля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney

В Омске откроют магазин косметики, принадлежащей крупной российской компании

В ТЦ у Парка 30-летия ВЛКСМ откроется магазин декоративной и уходовой косметики «Подружка». Об этом узнало издание NGS55.

Федеральная сеть занимается продажей товаров для красоты по довольно низким ценам. Владеет «Подружкой» крупная российская парфюмерная компания «Лэтуаль».

Баннер с логотипом магазина появился на первом этаже торгового центра «Парк». О дате открытия никакой информации администрация ТЦ не предоставляет, но на горячей линии рассказали, когда омичи смогут посетить торговую точку. Открытие запланировано на 23 марта. Пока «Подружка» будет только на улице Масленникова.

Сеть магазинов «Подружка» основана в 2005 году. Как сказано в описании официального сообщества в соцсети «ВКонтакте», торговые точки есть в 55 городах России, а в ассортименте сети больше 400 косметических брендов.

Ранее редакция Города55 писала о том, что в Омске может появится магазина мебели. Пространства там будут организованы как отдельные миры.

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#Общество#Омск#Косметика#Магазин#Парфюмерия#Анастасия Чернобаева#Бытовая химия
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