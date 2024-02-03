Страшная сила. В Омске откроется еще один магазин косметики и парфюмерии

Баннер с логотипом магазина появился на первом этаже торгового центра «Парк». О дате открытия никакой информации администрация ТЦ не предоставляет, но на горячей линии рассказали, когда омичи смогут посетить торговую точку. Открытие запланировано на 23 марта. Пока «Подружка» будет только на улице Масленникова.