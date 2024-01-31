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«Газпром нефть» признана самой популярной промышленной компанией у соискателей

«Газпром нефть» признана самой популярной промышленной компанией у соискателей

31 января 2024, 10:20
Фото: Виктор Молотов
«Газпром нефть» стала лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей по версии сервиса HeadHunter. Результаты рейтинга основаны на голосовании 600 тысяч соискателей со всей страны — это самое масштабное исследование карьерных предпочтений россиян по количеству участников.

Два года подряд соискатели называют «Газпром нефть» самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». Среди преимуществ работы в «Газпром нефти» участники исследования отметили надежность компании и конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды.

«Газпромнефть — смазочные материалы» — оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции, на которых компания представляет собственные новаторские технологические решения, касающиеся разработки продуктов, безопасности на производстве, а также цифровой трансформации бизнеса.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Команда „Газпромнефть-СМ“ — эксперты из разных профессиональных областей. Но в первую очередь, это люди с увлечениями, стремлением к развитию и росту, желанием изменять мир и делать его лучше. Наша задача — создать пространство и возможности для реализации потенциала, поэтому мы разрабатываем программы, отталкиваясь от запросов и интересов сотрудников. В результате мы создаем уникальную атмосферу постоянной генерации новых идей, эффективного сотрудничества и внедрения авангардных в отрасли проектов».

Кирилл Кравченко, заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти»:

«Для нас забота о людях и развитие человеческого капитала — это часть корпоративной философии. Сильная команда всегда была главной движущей силой „Газпром нефти“. Мы эффективно сотрудничаем с вузами, поддерживаем молодых специалистов и открываем современные офисы. Стремимся создавать возможности для профессионального и личного роста наших сотрудников. Стабильное лидерство „Газпром нефти“ в рейтинге работодателей подтверждает актуальность наших принципов и человекоцентричного подхода».
#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Нефть#Вакансии
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