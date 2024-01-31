«Газпром нефть» признана самой популярной промышленной компанией у соискателей

Два года подряд соискатели называют «Газпром нефть» самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». Среди преимуществ работы в «Газпром нефти» участники исследования отметили надежность компании и конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды.